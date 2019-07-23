В Литве почти 7000 молодых мужчин получили штрафы за попытку избежать службы в армии. За неявку в военкомат — 300 евро

Ежегодно число таких молодых людей растет. По данным Минобороны, в административном порядке в 2016 году были наказаны 270 призывников, в 2017 г. — 5500, в 2018 г. — 7400, а в 2019 г. — уже 6800. Однако административная ответственность не освобождает от воинской обязанности. "В 2019 году у нас 7500 лиц пытаются избежать службы в армии. Однако мы не можем сказать, сколько из них — злостные нарушители порядка, а кто просто забыл или не знал о том, что его призвали в армию", — сказано в пресс-релизе.

Всего в этом году в списке призывников 31 000 молодых людей в возрасте 19–26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.

Согласно закону о призыве, за невыполнения требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат грозит штраф в размере 300 евро.

За попытку избежать службы в армии грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. В апреле этого года в суде рассмотрели первое уголовное дело в отношении призывника, который пытался избежать службы в армии. Молодому человеку (1992 г.р.) назначен штраф в размере 1000 евро.