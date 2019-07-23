23.07.2019, 13:54

В Литве почти 7000 молодых мужчин получили штрафы за попытку избежать службы в армии. За неявку в военкомат — 300 евро

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rus.delfi.ee
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Briti armee 5. jalaväepataljoni The Rifles üksused Keskpolügoonil Saber Strike õppusel
Briti armee 5. jalaväepataljoni The Rifles üksused Keskpolügoonil Saber Strike õppuselFoto: Rauno Volmar

В 2019 году в Литве за попытку избежать службы в армии были наказаны почти 7000 молодых людей, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Минобороны Литвы.

Ежегодно число таких молодых людей растет. По данным Минобороны, в административном порядке в 2016 году были наказаны 270 призывников, в 2017 г. — 5500, в 2018 г. — 7400, а в 2019 г. — уже 6800. Однако административная ответственность не освобождает от воинской обязанности. "В 2019 году у нас 7500 лиц пытаются избежать службы в армии. Однако мы не можем сказать, сколько из них — злостные нарушители порядка, а кто просто забыл или не знал о том, что его призвали в армию", — сказано в пресс-релизе.

Всего в этом году в списке призывников 31 000 молодых людей в возрасте 19–26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.

Согласно закону о призыве, за невыполнения требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат грозит штраф в размере 300 евро.

За попытку избежать службы в армии грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. В апреле этого года в суде рассмотрели первое уголовное дело в отношении призывника, который пытался избежать службы в армии. Молодому человеку (1992 г.р.) назначен штраф в размере 1000 евро.

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