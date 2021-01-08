В Литве от коронавируса скончался уже третий человек младше 30 лет. Об этом официально сообщили 7 января.
Представитель Каунасской клиники Аусте Александравичюте-Швяжене подтвердила Delfi, что человек младше 30 лет умер в их клинике несколько дней назад. Ничего больше сказать об этом случае она не может.
В Каунасской клинике от коронавируса скончался уже второй человек младше 30 лет. Первый человек из этой возрастной группы скончался от COVID-19 10 декабря.
В Паневежисе скончалась женщина младше 30 лет.
В четверг Департамент статистики сообщил о смерти человека из группы 30–39 лет (всего в этой группе зафиксировано 11 смертей).
По данным Департамента статистики, больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в возрастной группе 80–89 лет (758). В группе 70-79 лет скончались 560 человек, в группе 40-49 лет — 31, в группе 50-59 лет — 169 человек, в группе 60-69 лет — 344 человека, в группе 90-95 лет — 195 человек, а в группе старше 100 лет — 5.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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