В Литве от коронавируса скончался уже третий человек младше 30 лет

Представитель Каунасской клиники Аусте Александравичюте-Швяжене подтвердила Delfi, что человек младше 30 лет умер в их клинике несколько дней назад. Ничего больше сказать об этом случае она не может.

В Каунасской клинике от коронавируса скончался уже второй человек младше 30 лет. Первый человек из этой возрастной группы скончался от COVID-19 10 декабря.

В Паневежисе скончалась женщина младше 30 лет.

В четверг Департамент статистики сообщил о смерти человека из группы 30–39 лет (всего в этой группе зафиксировано 11 смертей).

По данным Департамента статистики, больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в возрастной группе 80–89 лет (758). В группе 70-79 лет скончались 560 человек, в группе 40-49 лет — 31, в группе 50-59 лет — 169 человек, в группе 60-69 лет — 344 человека, в группе 90-95 лет — 195 человек, а в группе старше 100 лет — 5.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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