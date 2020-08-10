В Литве определили самых влиятельных жителей страны

Исследование проводят в двух направлениях — опрашивают не только представителей общества, но и экспертов.

Цикл из 7 частей позволяет узнать, кто в Литве является влиятельным политиком, предпринимателем, экономистом, чиновником, общественным деятелем, журналистом или представителем шоу-бизнеса.

2020 год был напряженным — в этом году разразился скандал с Grigeo Klaipėda, началась борьба с коронавирусом, приближаются парламентские выборы, запускают БелАЭС в Островце. В этом году самыми влиятельными стали те политики, на которых легла ответственность за реагирование на кризис и сплочение общества.

Эксперты считают, что самым влиятельным политиком в Литве является премьер-министр Саулюс Сквернялис (в прошлом году он занимал 3 место). На втором месте, по мнению специалистов, идет лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис, а на третьем — президент Гитанас Науседа.

На 4, 5 и 6 местах — бывшие главы страны — Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. Далее идет министр здравоохранения Аурелиюс Верига и лидер предвыборного списка консерваторов Ингрида Шимоните с лидером Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. На 10-м месте — мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.