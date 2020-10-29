В Литве новый антирекорд: за сутки 950 заболевших коронавирусом, шесть человек скончались

Всего в Литве подтверждены 13 088 случаев, от коронавируса скончались 150 человек, выздоровели 4582, в изоляции находятся 28 756, сообщает ru.delfi.lt.

За минувший день в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, скончался один пациент с коронавирусом. а прошедшие сутки сделано 5105 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5395 человек, выздоровели 1406 пациентов, скончались 64 человека.

В Финляндии за последние сутки зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Медики считают, что Финляндия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Число новых заражений, количество проведенных тестов и доля положительных результатов среди них остаются примерно на одном уровне в течение последних двух недель, пишет yle.fi.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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