В Литве новый антирекорд — 1980 зараженных коронавирусом за сутки. В Латвии почти в два раза меньше новых случаев, чем накануне

Всего зарегистрировано 24 699 случаев коронавируса, в общей сложности скончались 207 человек.

Как сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в субботу в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, трое инфицированных скончались.

Двое умерших пациентов принадлежали к возрастной группе 85-95 лет, а один — к возрастной группе 70-75 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 99 инфицированных Covid-19 человек.

За прошедшие сутки было сделано 3744 теста на наличие "Covid-19", 5,7% из которых показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8095 человек, полностью выздоровели 1466 человек.

По информации Национальной службы здравоохранения, в больницы за минувшие сутки доставлены 23 больных Covid-19 человека. В общей сложности в стационарах сейчас находятся 263 инфицированных, у 251 из которых состояние средней тяжести, а 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 6 ноября, в Латвии было выявлено 404 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, то есть почти в два раза больше, чем в субботу Однако и тестов на Covid-19 было выполнено гораздо больше, а именно 6651.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!