В Литве — необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники

Полицейские не могли поверить в то, что им говорила пожилая женщина, ее близкие просили полицейских не слушать ее, поскольку у нее не все в порядке с психикой, она часто бредила, говорила, что ее постоянно насилуют и даже собиралась рожать. Однако по закону полицейские не могли не начать расследование.

Вся эта история могла забыться, однако спустя полгода после сообщения об изнасиловании, полиция получила выводы судмедэкспертов. Их данные были скандальными — были признаки того, что пожилая женщина была изнасилована, а это сделать мог именно ее зять.

Ученого вызвали в полицию, где ему предъявили обвинения в изнасиловании недавно скончавшейся тещи. Позже дело передали в Вильнюсский участковый суд. Казалось, что суд во всем разберется и найдет ошибку, но судья не пожелал углубляться в обстоятельства дела: ну и что, что ученый отрицает вину, выводы экспертов бесспорны.

Судья Рамунас Кейдунас признал ученого виновным в изнасиловании и приговорил к тюремному заключению с отсрочкой исполнения на три года. Такое постановление суда вызвало шок не только у осужденного, но и у близких покойной, они обжаловали постановление суда.

Сын покойной возмущался даже тем, что вообще стали рассматривать это дело и проводить расследование. Это дело попало в руки коллегии судей Вильнюсского окружного суда — Юргиты Колычене, Эрнестаса Римшялиса и Арунаса Будриса. После многочисленных заседаний, на которых опросили множество свидетелей, включая большое число медиков, судьи объявили, что мужчина необоснованно был осужден за изнасилование тещи. Судьи опирались не только на показания свидетелей, но и на выводы медиков-экспертов, и самое главное — на те же выводы судмедэкспертизы.