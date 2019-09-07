В Литве назвали самый дешевый магазин. И это не Maxima!

В августе 2019 г. анализ цен корзины самых дешевых продуктов, проводимый Pricer.lt, показал, что корзина, по сравнению с июлем подорожала на 0,01 цент, и была на 3,6 евро дороже, чем в начале года.

В рейтинге цен на самые дешевые продукты, в августе победила Norfa, несмотря на то, что корзина в этом магазине стала дороже на 0,48 евро. На втором месте — Maxima — на 0,16 евро дороже, на третьем — Lidl, на 0,16 евро меньше, а на четвертом — Iki, на 0,13 евро меньше.

Далее идет ТЦ Rimi, на 0,74 евро больше и Barbora — на 1,02 евро меньше.

Общий рост цен в августе составил 0,6 евро и превысил 39 евро (39,06 евро).