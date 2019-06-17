В Литве — наибольшее в ЕС число заболеваний корью на миллион человек. А как обстоят дела в Эстонии?

В период с 1 мая прошлого года по апрель этого года в Литве зафиксировано 206,5 случаев заболевания корью и краснухой на миллион человек. На втором месте находится Словакия с показателем в 149,9 случаев на миллион человек, на третьем — Болгария — 74,3 случая заболевания на миллион.

В Латвии заболеваемость корью в указанный период составила 5,7 случаев на миллион человек, в Эстонии — 9,1 случая на миллион человек.

Средний показатель заболеваемости корью и краснухой по ЕС составляет 22,8 на миллион человек.

Наибольшее количество сообщений о заболевании было получено из Италии (2138), Франции (1745), Румынии (1387) и Польши (1052).