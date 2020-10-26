В Литве на выборах Сейма победили консерваторы

По данным информагентства "Интерфакс", представители партии уже начали переговоры о создании правящей правоцентристской коалиции с Либеральным движением и Партией свободы, получившими по итогам выборов 13 и 11 мандатов соответственно. Сообщается, что представители трех партий после встречи в Сейме приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с лидером партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Ингридой Шимоните.

Партия премьера Литвы стала второй на выборах в Сейм

Партия действующего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СЗК) оказалась на втором месте и получила по итогам двух туров 32 места в Сейме.

Явка во втором туре выборов в Сейм составила 37,9 процентов.