В Литве на три недели вводится всеобщий карантин

В Польше к уже существующим ограничениям добавили закрытие всех культурных учреждений и перевод всех школьников на удаленку. В Литве власти объявили о закрытии кафе и ресторанов, спортивных и развлекательных центров.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Польше будут ужесточены ограничительные меры, сообщается на сайте правительства страны.
С 24 октября в Польше уже приостановили работу спортивные центры, кафе и рестораны, а школьников с четвертого по восьмой класс перевели на дистанционное обучение. Тогда же был введен запрет на собрания группами более пяти человек, за исключением людей, живущих вместе.
Сейчас к существующим ограничениям добавляются следующие: закрытие всех театров, музеев, кинотеатров и культурных учреждений, перевод на удаленный режим обучения всех школьников, а также запрет отелям принимать туристов, за исключением случаев служебных поездок.
Новые ограничения начнут действовать с 7 ноября и продлятся, как и ранее введенные, по меньшей мере до 29 ноября.
«Это последний этап, который может спасти нас от введения национального карантина», — отмечается в сообщении правительства.
В Литве с 7 ноября из-за распространения коронавируса на три недели вводится всеобщий карантин, сообщает национальная Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. Накануне премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что на период карантина в стране приостановят работу заведения общественного питания, ночные клубы, а также казино и букмекерские конторы. Магазины, торговые центры и рынки смогут продолжать работу, однако они будут должны обеспечивать не менее 10 кв. м площади на одного покупателя.
Кроме того, в Литве прекратят работу учреждения культуры и спорта. Развлекательные, спортивные мероприятия, а также праздники и ярмарки также будут запрещены. Исключение составят только некоторые спортивные мероприятия, если они будут идти без зрителей.
Подробнее о режиме карантина в Литве читайте здесь.
В Польше, по данным Минздрава страны, за прошедшие сутки выявили 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным приростом за весь период пандемии. Также за сутки было зафиксировано 373 летальных исхода. С начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 439 тыс. человек, умерли более 6,4 тыс. заразившихся. В конце октября стало известно, что коронавирусом заразился президент Польши Анджей Дуда. Тогда его пресс-секретарь говорил, что Дуда хорошо себя чувствует и находится в контакте с врачами.
В Литве число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло за сутки на 639, до 12,7 тыс., следует из данных национального Минздрава. Умерли за сутки семь человек, а обще число смертей достигло 182.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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