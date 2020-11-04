В Литве на три недели вводится всеобщий карантин

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Польше будут ужесточены ограничительные меры, сообщается на сайте правительства страны.

С 24 октября в Польше уже приостановили работу спортивные центры, кафе и рестораны, а школьников с четвертого по восьмой класс перевели на дистанционное обучение. Тогда же был введен запрет на собрания группами более пяти человек, за исключением людей, живущих вместе.

Сейчас к существующим ограничениям добавляются следующие: закрытие всех театров, музеев, кинотеатров и культурных учреждений, перевод на удаленный режим обучения всех школьников, а также запрет отелям принимать туристов, за исключением случаев служебных поездок.

Новые ограничения начнут действовать с 7 ноября и продлятся, как и ранее введенные, по меньшей мере до 29 ноября.

«Это последний этап, который может спасти нас от введения национального карантина», — отмечается в сообщении правительства.

В Литве с 7 ноября из-за распространения коронавируса на три недели вводится всеобщий карантин, сообщает национальная Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. Накануне премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что на период карантина в стране приостановят работу заведения общественного питания, ночные клубы, а также казино и букмекерские конторы. Магазины, торговые центры и рынки смогут продолжать работу, однако они будут должны обеспечивать не менее 10 кв. м площади на одного покупателя.

Кроме того, в Литве прекратят работу учреждения культуры и спорта. Развлекательные, спортивные мероприятия, а также праздники и ярмарки также будут запрещены. Исключение составят только некоторые спортивные мероприятия, если они будут идти без зрителей.

Подробнее о режиме карантина в Литве читайте здесь.

В Польше, по данным Минздрава страны, за прошедшие сутки выявили 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным приростом за весь период пандемии. Также за сутки было зафиксировано 373 летальных исхода. С начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 439 тыс. человек, умерли более 6,4 тыс. заразившихся. В конце октября стало известно, что коронавирусом заразился президент Польши Анджей Дуда. Тогда его пресс-секретарь говорил, что Дуда хорошо себя чувствует и находится в контакте с врачами.