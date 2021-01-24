В Литве можно получить штраф за прогулку у моря

Женщина опубликовала пост в соцсетях, котором рассказала, что в выходные оставила машину на площадке около Голландского колпака, а потом по электронной почте получила уведомление о штрафе в размере 500 евро за нарушение правил карантина. Женщину возмутил тот факт, что ее наказали, просто сфотографировав автомобиль, не выясняли обстоятельства происшествия. Жители Клайпеды возмущены тем, что не могут ездить на прогулку к Голландскому колпаку.

"Кого я поставлю под угрозу, если нечаянно, идя по побережью, пересеку городскую черту?" — недоумевает женщина.

Пресс-секретарь ГКП Клайпедского округа Андромеда Грауслене рассказывает, что штрафы у Голландского колпака назначала не полиция.

"Полиция регулярно контролирует общественные пространства, дежурит на горках. Но никого не наказывает. Полицейские только наблюдают, чтобы люди не толпились, соблюдали дистанцию, надевали маски. Если жители эти требования не выполняют, сначала им делают предупреждение, только тем, кто злостно нарушает порядок или совершает повторно подобное нарушение в течение 24 ч. назначает штрафы, полиция фиксирует нарушения в специальном приложении", — сказала она, напомнив, что жители Клайпеды могут находиться на улице только в пределах своего муниципалитета, а Каркле, где находится Голландский колпак — это уже Клайпедский район.

Представитель администрации мэрии Клайпедского района по связям с общественностью Эрнеста Бадалова сказала, что их специалисты с 16 декабря по 19 января составили 66 протоколов о правонарушениях в Каркле — за нарушение правил карантина. "Штрафы получили те, кто приехал не в свой муниципалитет, был без маски, не соблюдал дистанцию, контактировал с членами других семей. За нарушение грозит штраф в размере 500-1500 евро, в первый раз дают штраф в размере половины минимального, т.е. 250 евро. Ездить в Каркле к Голландскому колпаку не запрещено, но это могут делать только жители Клайпедского района. Вам надо иметь при себе документ, подтверждающий, что вы живете в Клайпедском районе, или его фотографию", — отметила она.