В Литве могут ввести комендантский час. У соседей около 3000 заражений в день(4)
С целью обуздания ситуации, связанной с распространением коронавируса в Литве, правительство обсудит введение комендантского часа, сообщает портал lrytas.lt.
С целью обуздания ситуации, связанной с распространением коронавируса в Литве, правительство обсудит введение комендантского часа, сообщает портал lrytas.lt.
Если информация, о которой пишут СМИ, подтвердится, то жители Литвы должны будут находится дома с 21 до 6 ч. по рабочим дням и с 13 ч. до 6 ч. по выходным и в праздники.
В статье сказано, что за перемещением людей будет следить не только полиция, но и военные. Надо отметить, что комендантский час может быть введен только в том случае, если введут режим чрезвычайного положения.
По закону о режиме ЧП, его вводит парламент. Глава МИнздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу сказал, что введение режима ЧП — самый плохой сценарий, к которому все идет. "Я не могу ответить на этот вопрос. Только хочу сказать, что если разделить все на 4 разных сценария, то это был бы самый плохой. Мы находимся на грани", — сказал министр.
За минувшие сутки подтверждено 2849 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики. Всего в Литве от коронавируса умерли 815 человек, а 400 человек умерли от других причин
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