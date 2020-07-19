В Литве коронавирус обнаружен у работника склада Maxima: проверят 200 человек

В настоящее время по инициативе Maxima LT по согласованию с Национальным центром общественного здравоохранения проводится масштабное профилактическое обследование сотрудников, в ходе которого будет обследовано более 200 сотрудников. Все тесты оплачиваются самой компанией.

"На этой неделе мы проверили более 100 сотрудников наших складов — тест был положительным у сотрудницы, которая вернулась на работу после отпуска. Она не имела тесных контактов с коллегами. У нее нет симптомов коронавируса и температуры. В настоящее время она находится в самоизоляции, а склад полностью продезинфицирован", — говорит Эрнеста Дапкене, директор департамента коммуникаций и корпоративных связей Maxima.

Все работники склада Maxima во время работы носят маски в качестве меры предосторожности. Несколько раз в день во время работы им измеряют температуру.

Предварительно, к середине следующей недели, будут проверены все сотрудники одного из складов Maxima, охранники разных складов и сотрудники компании, проживающие в Рудишках и Онушкисе.

По словам представителя розничной сети Э. Дапкене, несколько положительных случаев коронавируса на складах на улице Киртиму в последние недели привели к тестированию такого масштаба. Была получена информация о подтвержденных случаях коронавируса у других людей, с которыми заразившиеся работники склада имели тесные контакты.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!