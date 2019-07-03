В Литве из-за засухи объявлено чрезвычайное положение

Как сообщает Минсельхоз Литвы, экстремальная ситуация во всей стране объявляется, если границы ее последствий превышают территории трех самоуправлений.

Когда выяснится масштаб убытков, правительство может принять решение их компенсировать. Фермеры не могут рассчитывать на компенсации из Евросоюза (ЕС), так как это страховой случай.

Минсельхоз в июле намерен компенсировать убытки, понесенные в результате засухи 2018 года. На компенсации выделено 8,5 млн евро.