В Литве и Латвии за сутки - сотни заболевших коронавирусом, в обеих странах есть жертвы

За минувшие сутки в Латвии проведено 4458 тестов на коронавирус, выявлено 211 новых случаев инфицирования, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Таким образом, процентное соотношение положительных тестов составляет 4,7%.

Помимо этого, за сутки умерло двое пациентов, у которых выявлен Covid-19. Оба этих человека были старше 75 лет, сообщает rus.delfi.lv. В целом сейчас в Латвии насчитывается 4678 больных Covid-19. С момента начала пандемии вылечились 1357 человек.

За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев коронавируса, скончались еще 5 человек, передает ru.delfi.lt.

Минздрав Литвы информирует, что на сегодняшний день в Литве инфекцию подтвердили у 9993 человек, болеют 5740, а 4073 — выздоровели. В субботу в Литве было зафиксировано максимальное количество новых случаев за весь период — 474.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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