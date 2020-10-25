В Литве и Латвии за сутки - сотни заболевших коронавирусом, в обеих странах есть жертвы(1)
В Латвии и Литве сохраняются высокие темпы распространения коронавируса. Есть умершие.
В Латвии и Литве сохраняются высокие темпы распространения коронавируса. Есть умершие.
За минувшие сутки в Латвии проведено 4458 тестов на коронавирус, выявлено 211 новых случаев инфицирования, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Таким образом, процентное соотношение положительных тестов составляет 4,7%.
Помимо этого, за сутки умерло двое пациентов, у которых выявлен Covid-19. Оба этих человека были старше 75 лет, сообщает rus.delfi.lv. В целом сейчас в Латвии насчитывается 4678 больных Covid-19. С момента начала пандемии вылечились 1357 человек.
За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев коронавируса, скончались еще 5 человек, передает ru.delfi.lt.
Минздрав Литвы информирует, что на сегодняшний день в Литве инфекцию подтвердили у 9993 человек, болеют 5740, а 4073 — выздоровели. В субботу в Литве было зафиксировано максимальное количество новых случаев за весь период — 474.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Какой симптом чаще всего указывает на наличие COVID-19
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Дмитрий Песков краснел от внешнего вида дочери