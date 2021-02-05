В Литве дорожают секс-услуги: вильнюсские путаны не боятся ни коронавируса, ни штрафов

По сравнению с 2020 годом цены на услуги жриц любви значительно выросли ‒ до 100-200 евро за час (в прошлом году 50-100 евро). Несмотря на действующий карантин, девушки работать не перестали. На сайте skelbiu.lt полиция обнаружила пикантные сообщения, в которых перечислены и услуги и цены на них. Если клиенту подходят условия, он высылает сообщение и бронирует время. Регистрация автоматизирована.

Полиция предполагает, что это и стало причиной роста цен. За день полиция установила четырех женщин, предлагающих интимные услуги. Интересно, что одну из них за день поймали дважды. В ее квартире полицейских удивил роскошный интерьер. На вопрос, сколько она зарабатывает, женщина сказала, что после того как ей пришлось закрыть массажный салон, она стала предлагать их на дому, присовокупив и интимные услуги. Женщина сказала, что зарабатывает 30 000 евро в месяц. Назначенный штраф вызвал у нее улыбку. Женщина даже порадовалась тому, что получила штрафы, сейчас, по ее словам, ей будет легче объяснить происхождение своих доходов налоговой инспекции.

Некоторые путаны просят клиента не только заплатить за услугу, но и привезти шампанское, а также презервативы. Женщинам неважно - в маске клиент или без нее, их не волнует и состояние здоровья клиентов. Женщинам назначены штрафы как за проституцию (90-300 евро), так и за несоблюдение карантина (500-1500 евро).