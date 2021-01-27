В Литве человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса

В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса, сообщает Delfi co cсылкой на портал 15min.lt.
"Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", — сказал директор больницы Мантас Чесна.
По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола.
Как сказал Чесна, после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.
Инцидент произошел в середине января, человек допустил ошибку, было начато расследование, оно завершится 28 января.
Из-за этого инцидента 4 человека не получили вакцину.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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