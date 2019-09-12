В Литве бьют тревогу: в стране действует нелегальный рынок спермы

Национальное трансплантационное бюро информирует, что порядок искусственного оплодотворения женщин в Литве регламентирует закон о вспомогательных методах оплодотворения.

Он определяет, что в Литве искусственное оплодотворение возможно лишь, если речь идет о о состоящих в браке супругах или заключивших соглашение о партнерстве лицах; процедура искусственного оплодотворения может проводиться только в учреждениях здравоохранения, у которых есть соответствующие лицензии.

Национальное трансплантационное бюро предупреждает, что женщины, которые используют сперму нелегальных доноров, идут на большой риск: нет никаких гарантий, что донор здоров и не более такими опасными заболеваниями как СПИД, гепатит B и C, а его сперма — качественная и жизнеспособная.

Несмотря на то, что в объявлениях указывают, что есть все необходимые справки, не всегда эти справки настоящие. Женщины рискуют заразиться сами и заразить будущего ребенка. Кроме того, если сперму покупают в пробирке, вообще нет гарантии, что это сперма. Ни одна легально действующая клиника не рискнет провести процедуру оплодотворения женщине, которая принесет с собой сперму в пробирке.

А сама женщина без помощи специалистов оплодотворить себя не сможет. Мало того, желание женщины получить сперму может расцениваться как торговля людьми, за что, согласно УК ЛР полагается лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.