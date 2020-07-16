В Литве больной коронавирусом узбек грозится выйти на улицу и заразить других

Ранее уже сообщалось, что коронавирус установили у 19 работников компании Hegelmann Transporte. Один из заболевших граждан Узбекистана находится в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в больнице в Абромишкес. Проверяют еще 200 работников компании. Lrytas.lt сообщает, что с журналистами связался один из граждан Узбекистана. По его словам, они находятся в палате по двое, но не знают, кто из них болен, а кто нет.

"Если результат теста положительный, так пусть нас лечат. Нам не дают ни лекарств, ничего. В противном случае мы пойдем в город и начнем всех заражать. Кому от этого будет хорошо? Пусть нам принесут какие-нибудь антибиотики. (…) Мы приехали прямо с работы, нас здесь просто разместили и все. Все открыто, делай, что хочешь", — цитирует lrytas.lt слова водителя.

Директор Абромишкской больницы Виталиюс Гламба сказал lrytui.lt, что ни один гражданин Литвы, который ранее лежал в этой больнице, ни с какими претензиями не выступал.

"Они должны быть благодарны, что Литва заботится о них и оказывает им необходимую помощь", — сказал Гламба.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!