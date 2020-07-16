16.07.2020, 12:30

В Литве больной коронавирусом узбек грозится выйти на улицу и заразить других

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EKEI maja esitlus
EKEI maja esitlusFoto: Andres Putting

В каунасской транспортной компании Hegelmann Transporte" зафиксирован очаг коронавируса. Напомним, что заболели приехавшие из Узбекистана водители. Портал lrytas.lt, пишет, что один из узбеков заявил, что не получает никакой помощи, поэтому грозится выйти на улицу и заразить других людей, сообщает RusDelfi.lv.

Ранее уже сообщалось, что коронавирус установили у 19 работников компании Hegelmann Transporte. Один из заболевших граждан Узбекистана находится в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в больнице в Абромишкес. Проверяют еще 200 работников компании. Lrytas.lt сообщает, что с журналистами связался один из граждан Узбекистана. По его словам, они находятся в палате по двое, но не знают, кто из них болен, а кто нет.

"Если результат теста положительный, так пусть нас лечат. Нам не дают ни лекарств, ничего. В противном случае мы пойдем в город и начнем всех заражать. Кому от этого будет хорошо? Пусть нам принесут какие-нибудь антибиотики. (…) Мы приехали прямо с работы, нас здесь просто разместили и все. Все открыто, делай, что хочешь", — цитирует lrytas.lt слова водителя.

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Директор Абромишкской больницы Виталиюс Гламба сказал lrytui.lt, что ни один гражданин Литвы, который ранее лежал в этой больнице, ни с какими претензиями не выступал.

"Они должны быть благодарны, что Литва заботится о них и оказывает им необходимую помощь", — сказал Гламба.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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