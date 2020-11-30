В литовском эпицентре коронавируса положение критическое: в больнице тела умерших складывают прямо на полу

Всего заболели 1016 жителей района, выздоровели около 10% из них. 11 человек скончались от коронавируса, еще несколько больных умерли по другим причинам. Кедайняйская больница не способна разместить тела всех скончавшихся, поскольку у нее есть всего 4 холодильника, пишет rinkosaikste.lt.
В Кедайняйской больнице и поликлинике коронавирусом болеют и медработники. В больнице заболели 63 человека, 23 уже выздоровели, остальные болеют. Еще 20 человек находятся в самоизоляции.
В поликлинике с начала ноября заболели 16 медиков, 6 уже выздоровели, сказал глава администрации муниципалитета Арунас Кацявичюс.
Директор больницы Стасис Скауминас отметил, что они не экономят средства защиты, но используют их в зависимости от установленных Минздравом уровней.
Выяснилось, что нередко близкие скончавшихся от коронавируса находятся в изоляции или болеют. Больницу просят держать тела неделю и даже больше, но у больницы нет таких мощностей, поскольку растет количество скончавшихся.
"Это очень большая проблема. У нас есть всего 4 холодильника, а жители иногда требуют держать тело 7-10 дней. Мы не можем этого делать, кроме того, это не наша функция. В прошлый понедельник было 8 покойных. Тела четырех из них были в холодильниках, а остальных… просто на полу. У нас нет такого права держать тела на полу, но у нас нет выхода. Близкие говорят, что хотят кремировать тело, а нам что делать?", — вопрошал глава больницы.
Он заметил, что часть тел могли бы перенять компании ритуальных услуг, у которых есть холодильники. Очень надеются на то, что в скором времени в Кедайняйском крематории начнет работать вторая линия кремации, тогда масштабы проблемы уменьшатся.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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