В литовском эпицентре коронавируса положение критическое: в больнице тела умерших складывают прямо на полу

Всего заболели 1016 жителей района, выздоровели около 10% из них. 11 человек скончались от коронавируса, еще несколько больных умерли по другим причинам. Кедайняйская больница не способна разместить тела всех скончавшихся, поскольку у нее есть всего 4 холодильника, пишет rinkosaikste.lt.

В Кедайняйской больнице и поликлинике коронавирусом болеют и медработники. В больнице заболели 63 человека, 23 уже выздоровели, остальные болеют. Еще 20 человек находятся в самоизоляции.

В поликлинике с начала ноября заболели 16 медиков, 6 уже выздоровели, сказал глава администрации муниципалитета Арунас Кацявичюс.

Директор больницы Стасис Скауминас отметил, что они не экономят средства защиты, но используют их в зависимости от установленных Минздравом уровней.

Выяснилось, что нередко близкие скончавшихся от коронавируса находятся в изоляции или болеют. Больницу просят держать тела неделю и даже больше, но у больницы нет таких мощностей, поскольку растет количество скончавшихся.

"Это очень большая проблема. У нас есть всего 4 холодильника, а жители иногда требуют держать тело 7-10 дней. Мы не можем этого делать, кроме того, это не наша функция. В прошлый понедельник было 8 покойных. Тела четырех из них были в холодильниках, а остальных… просто на полу. У нас нет такого права держать тела на полу, но у нас нет выхода. Близкие говорят, что хотят кремировать тело, а нам что делать?", — вопрошал глава больницы.

Он заметил, что часть тел могли бы перенять компании ритуальных услуг, у которых есть холодильники. Очень надеются на то, что в скором времени в Кедайняйском крематории начнет работать вторая линия кремации, тогда масштабы проблемы уменьшатся.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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