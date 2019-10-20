20.10.2019, 19:40

В литовском аэродроме самолет неожиданно перевернулся, пилотов доставили в больницу

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В литовском аэродроме самолет неожиданно перевернулся, пилотов доставили в больницу
Delfi LT: Karolis Rėksnys

В воскресенье произошел несчастный случай на Поцюнском аэродроме. Полиция сообщила, что самолет перевернулся, и двое его пассажиров были срочно доставлены в больницу.

Полиция сообщила, что сообщение о происшествии было получено около часа дня. По предварительным данным, произошла техническая неисправность при посадке самолета и езде по взлетно-посадочной полосе.

По данным полиции, самолет неожиданно перевернулся. По словам пресс-секретаря полиции Алитусского уезда, двух летчиков незамедлительно доставили в каунасские клиники.

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