20.10.2019, 19:40
В литовском аэродроме самолет неожиданно перевернулся, пилотов доставили в больницу
В воскресенье произошел несчастный случай на Поцюнском аэродроме. Полиция сообщила, что самолет перевернулся, и двое его пассажиров были срочно доставлены в больницу.
Полиция сообщила, что сообщение о происшествии было получено около часа дня. По предварительным данным, произошла техническая неисправность при посадке самолета и езде по взлетно-посадочной полосе.
По данным полиции, самолет неожиданно перевернулся. По словам пресс-секретаря полиции Алитусского уезда, двух летчиков незамедлительно доставили в каунасские клиники.
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