В Лионе отпустили подозреваемого в нападении на священника

Мужчина, задержанный французской полицией в связи с огнестрельным нападением на священника греческой православной церкви в Лионе, вечером в воскресенье, 1 ноября, был отпущен из-под стражи. Как сообщает информагентство AFP со ссылкой на источники в органах юстиции, оснований для того, чтобы вести в отношении него расследование, не было. Кроме того, состояние здоровья задержанного не позволяло далее содержать его в камере предварительного заключения, говорится в сообщении.

31 октября неизвестный мужчина открыл огонь вблизи греческой православной церкви в Лионе и тяжело ранил 52-летнего священника, закрывавшего в тот момент двери в храм. В связи с этим инцидентом прокуратура начала расследования по подозрению в попытке совершения убийства.

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По информации агентства dpa, до сих пор это расследование не было передано антитеррористическому подразделению французской полиции. Возможно, у нападавшего был личный мотив для совершения преступления, отмечает агентство.

Нападение на посетителей базилики в Ницце



Нападение в Лионе произошло через два дня после трагедии в Ницце, где в результате ножевой атаки 29 октября погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам и еще шесть человек были ранены. Согласно источникам в полиции, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Сообщается, что злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!" и продолжал делать это даже после задержания.

При аресте он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. По данным следствия, нападение совершил 21-летний гражданин Туниса, прибывший в ЕС в конце сентября и не имеющий статуса беженца во Франции.