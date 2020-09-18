В Латвию на лечение прибыли пострадавшие белорусы

Виктор и Иван — обычные граждане Беларуси. Интервью Latvijas Televīzija они дали, попросив затушевать лица и изменить имена. Эта поездка в Ригу для них стала первой в Европу.

Виктор говорит, что до сих пор политикой не интересовался, на выборы не ходил, работал. Его тело покрыто шрамами — в Латвии его прооперировали еще раз и нашли в теле осколки от свето-шумовой гранаты. Вечер после выборов президента Беларуси стал роковым — когда люди стали протестовать, Виктор просто шел мимо.

"Везде стояли люди — и молодые, и пожилые. Дети. Они аплодировали, кричали "Жыве Беларусь". Мирно выражали свой протест. Я прошел мимо и заметил, что в их сторону движется колонна силовиков. Люди начали группироваться, встали живой цепью. Чтобы никого не могли арестовать. Люди хлопали в ладоши, смеялись, фотографировали. И я вместе со всеми встал в эту колонну — чтобы своих поддержать. Без каких-либо предупреждений силовики начали с 20 метров забрасывать людей свето-шумовыми гранатами", — рассказал Виктор.

Виктора ранили — люди отнесли его в ближайший подъезд и вызвали "скорую". Мужчину отвезли в травмпункт, где промыли раны и сказали, что он должен остаться в больнице. Виктор рассказал, что в больницу пришел следователь и спросил, как он получил травмы. На следующий день снова пришел следователь и начал допрашивать Виктора как свидетеля массовых беспорядков, отнял телефон. Виктор решил бежать в Латвию, говорит, что если бы не уехал, его бы посадили.

История Ивана разворачивалась в другом городе. Он не был активным участником демонстраций, но сейчас стал убежденным противником Лукашенко. Его силовики задержали на улице, когда Иван сидел в Интернете. Мужчины его избивали при задержании, в машине, в изоляторе. В результате он получил тяжелое сотрясение мозга, перелом лицевой кости и ноги, разрыв барабанной перепонки. Медицинскую помощь он смог получить, когда его выпустили через три дня — помогли ему в частной клинике, потому что врачи государственных получили угрозы. Административное дело за "участие" в беспорядках грозило перерасти в уголовное. Иван понял, что нужно бежать.