В Латвию должна вернуться студентка из эпицентра коронавируса

По информации LTV, это единственный человек из Латвии, живущий в Ухане — она там учится. Она обратилась в консульскую службу, выразив желание вернуться на родину. Студентка полетит организованным правительством Франции спецрейсом.

Глава Службы неотложной медицинской службы Лиене Ципуле рассказала порталу Delfi, что девушку во Франции сразу определят на две недели в больницу на карантин, чтобы убедиться, что она здорова. После этого, если у неё не будет обнаружено симптомов коронавируса, она сможет вернуться в Латвию.

По словам Янини, в Китае сейчас задекларировано 67 латвийцев, а консульский регистр о своей поездке в Китай оповестили еще восемь человек.

Как сообщалось, от коронавируса умерли уже 106 человек, а число заболевших превысило 4 000. Во вторник, 28 января, подтвержден первый случай заболевания коронавирусом в Германии.