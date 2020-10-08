В Латвии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19. Зато пить алкоголь можно

Об этом после разговора с представителями Министерства здравоохранения Латвии заявил глава Рижского бюро по развитию туризма (РБРТ) Янис Ензис.

Министерство здравоохранения провело консультации с отраслевыми организациями. На заседании обсуждались превентивные меры по ограничению распространения коронавируса.

Решено до начала ноября отказаться от дискотек, но сохранить возможность встречаться компаниями и употреблять спиртные напитки, учитывая уже существующие меры. Результаты такого эксперимента затем будут изучены.

Во время дискуссии ее участники обратили внимание на нелегальные ночные заведения, которые не соблюдают меры безопасности.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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