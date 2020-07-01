В Латвии запретили семь телеканалов RT: они находятся "под единоличным контролем Киселева"(28)
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Как поясняет NEPLP, это было сделано, так как данные каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС, сообщает RusDelfi.lv.
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