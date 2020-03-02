В Латвии зафиксирован первый случай китайского коронавируса

В Латвии сегодня, 3 марта, был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, передает Министерство здравоохранения.
Как сообщает rus.delfi.lv, подробности будут оглашены представителями властей на специальной пресс-конференции.
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