В Латвии за сутки выявили рекордное количество больных COVID-19 — 188 человек

За прошедшие сутки в стране было сделано 5332 теста на Covid-19, заболевание было выявлено у 188 человек. Это крупнейшее число инфицированных, выявленных за сутки в Латвии. Предыдущий антирекорд — 148 новых случаев — был зафиксирован 15 октября.

Один пациент с Covid-19 скончался. По данным SPKC, это женщина, которая принадлежала к возраcтной группе 60-65 лет.

С начала пандемии коронавируса в Латвии сделано 388 281 тестов на Covid-19, заболели 3392 человека, выздоровели 1329 человек.

Согласно данным ЦПКЗ, по меньшей мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 заболевших человек вернулись из Беларуси.

По данным Национальной службы здоровья, в пятницу было госпитализировано 11 новых пациентов с коронавирусом. Всего в больницах находятся 69 пациентов с Covid-19, у шести пациентов болезнь проходит в тяжелой форме.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!