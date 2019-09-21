В Латвии за использование советской символики 9 мая суд наказал троих человек

За демонстрацию символики СССР 9 мая 2019 года в Риге и в Даугавпилсе два человека получили предупреждение, а один — штраф 50 евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на анонимизированные судебные решения.
9 мая в Даугавпилсе один мужчина ездил на мотоцикле с прикрепленным к нему советским флагом, а другой держал флаг в руках. Суд рассмотрел оба нарушения и применил к обоим виновным административное наказание — предупреждение.
В то же время Пардаугавский суд города Риги за ношение майки с серпом и молотом возле памятника Победы оштрафовал мужчину на 50 евро. Этот человек объяснил полицейским, что оделся так потому, что испытывают ностальгию по "старым временам".
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