В Латвии за использование незарегистрированного дрона можно получить штраф до 2000 евро

Зарегистрировать дрон на портале e.caa.lv можно, предварительно авторизовавшись через портал электронных услуг latvija.lv. После успешной регистрации летательный аппарат получит индивидуальный регистрационный номер — им нужно промаркировать дрон.

Плата за регистрацию составляет 5 евро, срок действия регистрации — один год. Агентство гражданской авиации напоминает, что с 1 января этого года вступили в силу поправки к законодательству, которыми устанавливается административная ответственность за связанные с дронами нарушения — в том числе и отсутствие действующей регистрации.

Штраф за запуск незарегистрированного в базе данных CAA дрона для физических лиц составляет от 50 до 700 евро, для юридических — от 150 до 2000 евро.