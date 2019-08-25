В Латвии за две недели задержано четверо дорожных полицейских: есть информация о взятке в 500 евро

БВБ задержало двух должностных лиц Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в требовании и принятии взятки в группе по предварительному сговору. По информации БВБ, полицейские запросили взятку в размере 500 евро за неоформление нарушения правил дорожного движения в предусмотренном законом порядке.

Похожий случай с требованием и принятием взятки от водителя транспортного средства на прошлой неделе произошел в Латгале. В этом случае, оперативно отреагировав на полученную информацию, первичные следственные действия, задержав возможных нарушителей закона, произвела Госполиция. Для дальнейшего расследования уголовный процесс был передан в БВБ.

В рамках данного уголовного процесса должностные лица были признаны подозреваемыми и заключены под стражу.