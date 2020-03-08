В Латвии выявлен третий инфицированный коронавирусом

Как сообщает Центр профилактики и контроля за заболеваниями, третий случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у члена семьи той женщины, у которой была выявлена болезнь ранее в воскресенье, 8 марта.

Отмечается, что обе женщины побывали в Италии и в субботу вернулись в Ригу авиарейсом компании airBaltic из Милана. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. ЦПКЗ установил личности всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача, пишет rus.delfi.lv.

Как известно, ранее 8 марта в Латвии был подтвержден второй случай заражения коронавирусом. Заболевшая женщина отдыхала на курорте Червиния, который находится на севере Италии неподалеку от границы со Швейцарией. Женщина находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

По прилету из Милана женщина направилась домой на личном транспорте в компании двух членов семьи.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья