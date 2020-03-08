В Латвии выявлен третий инфицированный коронавирусом
В Латвии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщили агентству LETA в министерстве здравоохранения.
В Латвии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщили агентству LETA в министерстве здравоохранения.
Как сообщает Центр профилактики и контроля за заболеваниями, третий случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у члена семьи той женщины, у которой была выявлена болезнь ранее в воскресенье, 8 марта.
Отмечается, что обе женщины побывали в Италии и в субботу вернулись в Ригу авиарейсом компании airBaltic из Милана. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. ЦПКЗ установил личности всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача, пишет rus.delfi.lv.
Как известно, ранее 8 марта в Латвии был подтвержден второй случай заражения коронавирусом. Заболевшая женщина отдыхала на курорте Червиния, который находится на севере Италии неподалеку от границы со Швейцарией. Женщина находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.
По прилету из Милана женщина направилась домой на личном транспорте в компании двух членов семьи.
Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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