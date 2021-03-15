В Латвии выявлен штамм Covid-19 из Уганды

Председатель научного совета центра Янис Кловиньш рассказал, что две недели назад при оценке результатов секвенирования A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, или 1,56%. На этой неделе новый штамм обнаружен в четырех из 96 образцов, или в 4%. "Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае", — сказал Кловиньш.

"Данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным, потому что широко распространен в Уганде, где преобладает над другими видами, а также в Великобритании", — сказал Кловиньш. В то же время, по его словам, паниковать не стоит, поскольку опасность этого штамма еще предстоит определить. Тем не менее следует проявлять большую осторожность, поскольку его распространенность значительно увеличилась за две недели, что позволяет предположить, что он может быть более заразным.

Впервые A.23.1 был обнаружен в Уганде, но это не распространенный южноафриканский штамм, который в Латвии пока не был выявлен.

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