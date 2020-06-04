В Латвии выдвинуто обвинение по делу о пропаже и смерти пятилетнего Ивана Берладина

Обвинение выдвинуто против близкого ребенку человека. Женщину обвиняют в непреднамеренном жестоком обращении с ребенком и нанесении психического вреда. Прокуратура и Государственная полиция Латвии отказались раскрывать степень родства обвиняемой.
В прокуратуре отметили, что обязанность заботиться о ребенке и его безопасности включена в латвийский Закон о защите прав детей. Обвиняемая полностью признала свою вину и сожалеет о содеянном. Ей грозит до пяти лет заключения, принудительные работы или денежный штраф.
Представитель полиции Мадара Шершнева указала, что в связи с этой трагедией заведено еще одно уголовное дело против других лиц, в рамках которого полиция оценивает их действия и ответственность.
1 июля 2017 года в Лиепае пропал пятилетний мальчик Иван Берладин. 11 июля ребенок был найден мертвым в лесном массиве Дубени. Экспертиза показала, что ребенок умер от переохлаждения. Ранее прокуратура обвинила в бездействии сотрудницу полиции курземского региона — она не передала дальше информацию о местонахождения мальчика. Ее приговорили к принудительным работам.
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