В Латвии установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки были госпитализированы еще девять человек с Covid-19. У 56 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек — в тяжелой, передает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.

За сутки в Латвии выявлено 74 новых заболевших. Всего проведено 3345 тестов, и процент положительных достиг 2,2%. Рекорд по количеству новых зарегистрированных заболевших был поставлен 9 октября — в этот день выявили 137 больных коронавирусом.

В Литве за последние сутки установлено 160 новых случаев коронавируса. Всего в Литве подтверждено 6122 случая заболевания Covid-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!