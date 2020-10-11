В Латвии установлен антирекорд по числу пациентов с Covid-19

В больницах Латвии на данный момент находится 61 пациент с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки были госпитализированы еще девять человек с Covid-19. У 56 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек — в тяжелой, передает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.
За сутки в Латвии выявлено 74 новых заболевших. Всего проведено 3345 тестов, и процент положительных достиг 2,2%. Рекорд по количеству новых зарегистрированных заболевших был поставлен 9 октября — в этот день выявили 137 больных коронавирусом.
В Литве за последние сутки установлено 160 новых случаев коронавируса. Всего в Литве подтверждено 6122 случая заболевания Covid-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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