В Латвии умер пациент с коронавирусом

Умерший был в возрасте от 90 до 95 лет, заболел после контакта с родственником, вернувшимся из-за границы.

За сутки в больницы не поступали новые пациенты с ковидом, а один пациент был выписан. Всего в стационарах находятся четыре пациента, у всех среднетяжелый ход болезни.

С начала эпидемии в Латвии проверены 198 508 человек, из них 1231 человек оказался болен ковидом. 1052 человека выздоровели, 32 умерли.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!