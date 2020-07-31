В Латвии умер пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки анализы выявили три новых случая заболевания Covid-19, а один человек скончался, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний Латвии.
Умерший был в возрасте от 90 до 95 лет, заболел после контакта с родственником, вернувшимся из-за границы.
За сутки в больницы не поступали новые пациенты с ковидом, а один пациент был выписан. Всего в стационарах находятся четыре пациента, у всех среднетяжелый ход болезни.
С начала эпидемии в Латвии проверены 198 508 человек, из них 1231 человек оказался болен ковидом. 1052 человека выздоровели, 32 умерли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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