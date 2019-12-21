В Латвии ученики и их родители страдают под гнетом домашних заданий. В соцсетях возмущаются нагрузкой в школах

Пользовательница соцсетей Элина рассказала, с чем столкнулась ее семья после того, как ребенок пошел в первый класс:

"Не странно ли это, что один маленький человек тяжело работал, учился в школе весь день, и придя домой, ему надо продолжать это делать? Вместо того чтобы отдохнуть, делать то, что доставляет ему радость, побыть с родителями. И я не имею в виду два уставших лица у письменного стола, которые "вместе проводят время"."

Около 500 человек поделились ее записью, поддерживая мнение, что дети слишком нагружены домашней работой.

Мать троих детей Лаура Рулле раньше работала учительницей в Латвии, а сейчас живет в Великобритании. В отличие от латвийских школ, британские школы не нагружают детей домашней работой. Выполнение заданий занимает максимум полчаса, упор делается на обучение в школе и чтение книг, рассказала женщина. Лаура уверена, что проблема кроется в самой системе образования Латвии — учителя должны обучить детей огромному объему знаний в очень короткий срок. Она считает, что некоторые темы можно исключить из образовательной программы.

Икшкелская Свободная школа и вовсе отказалась от домашней работы. Основатель школы Кристине Либерта считает, что домашняя работа — это традиция прошлого. В ее школе педагоги упор делают на образовательные игры.