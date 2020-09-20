В Латвии убили известного адвоката. Полиция связывает убийство с ограблением

Сегодня ночью был убит мой друг Павел Ребенокс. За поимку убийцы объявляю награду 20 000 евро. И особенно за заказчиков из политиков", — написал юрист.

🔴 LTV: Aizvadītajā naktī savās mājās ir nogalināts zvērināts advokāts Pāvels Rebenoks, Latvijas Televīzijai apstiprināja tiesībsargājošās institūcijās. pic.twitter.com/xmGqDuiXR1 — LTV Panorama (@ltvpanorama) September 20, 2020

Криекис утверждает, что в субботу вечером Ребенокс приезжал к нему в гости и домой вернулся поздней ночью.

"Поэтому тому, что мы видим — я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определенной целью", — уверен юрист.

В разговоре с порталом Delfi Криекис отметил, что адвоката убили с применением физической силы. Юрист связал убийство с финансовыми средствами, относящимися к компоненту обязательных закупок (OIK). Также он отметил, что сопротивление, которое Ребенокс испытал при подаче заявления в правление Latvenergo AS, является беспрецедентным.

Кроме того, Криекис допустил, что за заказным убийством могут стоят некие политические силы.

В пресс-центре Госплиции порталу Delfi подтвердили, что Ребенокс был убит. В связи с этим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона — об убийстве, если оно связано с ограблением.

К расследованию подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Проверяяются сразу несколько версий преступления.

Павел Ребенокс родился 4 августа 1980 года. Закончил Латвийскую Морскую академию, а также Юридический факультет Латвийского Университета.

В 2003 году занимал пост советника премьер-министра Эйнара Репше по вопросам мореходства и портов, затем стал советников министра финансов по вопросу Вентспилсского порта. Позже Кабинет министров утвердил его представителем Минфина в Вентспилсском порту. В 2004 году правительство сняло его с этой должности.

От партии "Новое время" Ребенокс в 2005 году баллотировался в Рижскую думу и в 2006 году — в Сейм.

С 2008 года Павел Ребенокс возглавлял адвокатское бюро Rebenoks & Vilders. Ранее он также был председателем совета OlainFarm, советником бывшего министра экономики Ралфа Немиро и заместителем председателя правления Рижского свободного порта.

Известно, что в марте прошлого года, будучи еще главой совета Olainfarm, Ребенокс обращался к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиесту в связи с высказанными в его адрес угроз физической расправы.