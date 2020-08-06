В Латвии у двух молодых спортсменов диагностирован коронавирус. В воскресенье они были в Эстонии

Заболевшие воспитанники изолированы, в учебном заведении продолжается тестирование. В гимназии проводится эпидемиологическое расследование и выясняется возможный источник заражения.

Арая сообщила, что гимназии даны рекомендации, в учебном заведении соблюдаются все эпидемиологические меры безопасности.

Как сообщил и.о. директора Мурьянской спортивной гимназии Сергей Чеверс, заболевшие учащиеся в воскресенье принимали участие в однодневных соревнованиях по велоспорту в Эстонии, на прошлой неделе в среду — в тренировочных соревнованиях в Бикерниеки, а в позапрошлое воскресенье — в соревнованиях в Кулдиге.

У двух юношей, которые выступали на соревнованиях в группе юниоров, при возвращении в гимназию появились симптомы простуды и повышенная температура, поэтому они сдали анализ на Covid-19. Полученные сегодня утром результаты оказались положительными.

Тесты сдали также два тренера и еще семь воспитанников гимназии, которые также принимали участие в соревнованиях. Пока получены результаты тестов двух учащихся, они отрицательные.

По словам и.о. директора, в настоящее время в школе находится не более 20 человек. С 13 июня, когда были возобновлены учеба и тренировки, в гимназии введены все необходимые меры безопасности.

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