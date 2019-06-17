В Латвии — свадебный бум среди пенсионеров; число новых браков выросло почти вдвое

В целом за прошлый год брак заключили 1054 мужчин и 791 женщина в возрасте 60 и старше. Для сравнения, еще годом ранее эти цифры составляли 668 и 442 соответственно, сообщили Delfi в Центральном статистическом управлении.

Отметим также, что у 37% женившихся сениоров жены были моложе 60 лет, а одной из невест пенсионера — лишь немногим более 20 лет. 76 женихов и 40 невест были старше 80 лет.

Главной причиной свадебного бума среди людей в возрасте стало то, что с 1 января этого года в случае смерти пенсионера его овдовевший супруг имеет право получать половину пенсии умершего. Правда, этим правом смогут воспользоваться только получатели латвийской пенсии по возрасту, инвалидности или выслуге лет.

Пособие выплачивается только вдовцам и не распространяется на бывших супругов (после развода) или на пары, которые живут в незарегистрированных отношениях.

Автоматически такое пособие не выплачивается, овдовевший супруг обязан обратиться в Государственное агентство социального страхования в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Срок выплаты половины пенсии умершего супруга — 12 месяцев.

Поправки предусматривают также выплату похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца. Деньги могут получить члены семьи покойного или лицо, которые занимается похоронами. В размер этого пособия не входят доплаты за стаж до 1996 года, так как они не являются составной частью пенсии, но планируется внести в закон изменения, предусматривающие включение этих доплат в похоронное пособие.