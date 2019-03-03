В Латвии стартует необычный проект "Родители по найму" с зарплатой и отпуском

В одной квартире, где будут жить мама или папа и четыре ребенка, есть отдельная спальня для взрослого и две спальни для детей. Ванная комната специально приспособлена для детей с функциональными нарушениями, а игровая комната — просторная и светлая. Примерно так же выглядит и вторая квартира, где поселятся один взрослый и три ребенка, информирует Lsm.lv.

Уникальность проекта, который начал центр социального ухода "Рига", в том, что с детьми будет постоянно находиться взрослый человек, который станет им почти родителем, сообщает "Русское вещание".

"Мама или папа здесь будут жить постоянно. Им будут помогать нянечки. В субботу у мамы один выходной. Тогда за детьми присмотрят нянечки. Все остальное время, и днем, и ночью с детьми будет мама или папа", — рассказывает координатор проекта, социальный работник Эстере Земите.

По ее словам, для детей, которые остались без попечения родителей и живут в центре ухода, трудно найти приемную семью, а социальные работники постоянно меняются. Поэтому у детей нет возможности создать эмоциональный контакт с каким-то конкретным человеком. Так и родилась идея проекта. Изначально задумывалось пригласить жить в эти квартиры две приемные семьи, которые и взяли бы детей из центра на воспитание, но в данный момент юридически это невозможно. Поэтому пока нашли компромисс.

"Возраст детей, которые участвуют в проекте, от 4 до 11 лет. Семеро детей. Дети невербальные, это надо учитывать людям, которые придут сюда жить. Но это прекрасные дети. Конечно, к каждому нужен свой подход, у каждого свои интересы и особенности. Чтобы привыкнуть к детям и чтобы они привыкли, потребуется время и терпение", — отмечает Земите.