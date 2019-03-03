03.03.2019, 16:10

В Латвии стартует необычный проект "Родители по найму" с зарплатой и отпуском

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rus.DELFI.lv
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Anna Aurelia Minev

Социальный центр ухода "Рига" начинает уникальный для Латвии проект. В здании центра будут обустроены две квартиры, в которых смогут жить семь воспитанников. Но нужно найти людей, которые станут детям как мама или папа, поэтому объявлен конкурс, сообщает "Русское вещание" на телеканале LTV7.

В одной квартире, где будут жить мама или папа и четыре ребенка, есть отдельная спальня для взрослого и две спальни для детей. Ванная комната специально приспособлена для детей с функциональными нарушениями, а игровая комната — просторная и светлая. Примерно так же выглядит и вторая квартира, где поселятся один взрослый и три ребенка, информирует Lsm.lv.

Уникальность проекта, который начал центр социального ухода "Рига", в том, что с детьми будет постоянно находиться взрослый человек, который станет им почти родителем, сообщает "Русское вещание".

"Мама или папа здесь будут жить постоянно. Им будут помогать нянечки. В субботу у мамы один выходной. Тогда за детьми присмотрят нянечки. Все остальное время, и днем, и ночью с детьми будет мама или папа", — рассказывает координатор проекта, социальный работник Эстере Земите.

По ее словам, для детей, которые остались без попечения родителей и живут в центре ухода, трудно найти приемную семью, а социальные работники постоянно меняются. Поэтому у детей нет возможности создать эмоциональный контакт с каким-то конкретным человеком. Так и родилась идея проекта. Изначально задумывалось пригласить жить в эти квартиры две приемные семьи, которые и взяли бы детей из центра на воспитание, но в данный момент юридически это невозможно. Поэтому пока нашли компромисс.

"Возраст детей, которые участвуют в проекте, от 4 до 11 лет. Семеро детей. Дети невербальные, это надо учитывать людям, которые придут сюда жить. Но это прекрасные дети. Конечно, к каждому нужен свой подход, у каждого свои интересы и особенности. Чтобы привыкнуть к детям и чтобы они привыкли, потребуется время и терпение", — отмечает Земите.

Для кандидатов в мамы или папы нет ограничений по возрасту и образованию, но желательно чтобы был опыт общения с детьми с функциональными нарушениями или вообще опыт работы с детьми.

"Проект рассчитан на неполные два года, до конца октября 2020-го. Идея в том, что проект будет продолжаться дальше и станет постоянной моделью. У мамы (или папы) будет зарплата, для начала — 700 евро до уплаты налогов, но могут быть и доплаты. Также будут страхование здоровья и ежегодный отпуск. Оплачивать коммунальные услуги не надо, но питание за свой счет", — сообщила руководитель проекта.

Конкурс заявок продлится до середины марта. Отбор кандидатов проходит в четыре этапа, в него входит собеседование, разговор с психологом и психологическое тестирование. Центр находится в Риге по адресу — улица Капселю, 31 (1 марта здесь был день открытых дверей).

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