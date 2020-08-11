В Латвии смягчат ограничения против коронавируса

В заведениях общественного питания планируется разрешить сидеть за одним столиком восьми посетителям вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений не будет.

Также заведениям общественного питания могут разрешить работать до 2 часов вместо полуночи, как и культурным, спортивным, религиозным учреждениям.

Площадь на одного посетителя в заведениях общественного питания может быть уменьшена с 4 кв. м до 3 кв. м. Сохранится требование двухметровой дистанции между столиками.

Также будет сохранено условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.

Минздрав предлагает публиковать список опасных и безопасных для путешествий стран в субботу, а не в пятницу, и установить конкретный момент вступления этого списка в силу, чтобы у людей не возникало сложностей при планировании поездок.

Также предлагается, чтобы требование самоизоляции не было обязательным для людей, которые переболели "Covid-19" и могут предоставить справку от врача. Также лицо, обязанное самоизолироваться, сможет покинуть место жительства, чтобы сдать тест на антитела.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!