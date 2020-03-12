В Латвии служба неотложной помощи вынуждена набирать дополнительный персонал. Выявлено еще шесть заразившихся COVID-19

В итоге, пояснила Ципуле, Службе неотложной медицинской помощи приходится привлекать дополнительных консультантов и проводить реструктуризацию рабочего места — "чтобы действовала упорядоченная логистика с анализами".

До сих пор COVID-19 был диагностирован в Латвии у десяти человек, девять из которых являются туристами из одной группы, которая 7 марта вернулась с итальянского горнолыжного курорта. Этим утром стало известно о еще шести заболевших.

По словам Ципуле, для "обычных" бригад, которые не работают с потенциальными больными COVID-19, в повседневной работе ничего не изменилось. Правда, и для них есть риск случайного соприкосновения с зараженными. Например, недавно бригада неотложной помощи выезжала на драку, один из участников которой недавно вернулся из Милана. Медики были помещены в кратковременный карантин, сдали анализы, которые оказались отрицательными, и вернулись к работе.

Ципуле рассказала, что из-за нагрузки СНМП отказывается от таких платных услуг, как дежурство на публичных мероприятиях, проводимых частными лицами.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!