В Латвии скончался раненный на полигоне в Адажи албанский военнослужащий

"В этот скорбный час мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования родным и друзьям военнослужащего, его сослуживцам и всему народу Албании. Хотелось бы поблагодарить персонал и врачей клиники интенсивной терапии, которые делали все и до последнего боролись за жизнь солдата. Латвия выражает свою благодарность союзникам из Албании за вклад в расширение контингента НАТО на территории Латвии", — отметил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.'

Известно, что у Клодиана Тануши в Албании остались трое детей.

Свои соболезнования выразил также и командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш.

Президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже выразили глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибшего майора Тануши.

Латвия высоко ценит вклад Албании в миссию НАТО, подчеркнул Вейонис.

Глубочайшие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего и албанскому народу выразила председатель Сейма Инара Мурниеце.

Известно также, что состояние третьего пострадавшего военнослужащего все еще остается тяжелым.