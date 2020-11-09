В Латвии с сегодняшнего дня вступило в силу чрезвычайное положение

Согласно решению правительства и совета по кризисному управлению, с понедельника в республике под запретом оказываются все очные мероприятия с численностью участников более 10, за исключением похорон, митингов и пикетов на свежем воздухе, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, время работы всех культурных мероприятий, выставок и богослужений ограничено 22:00.

Режим ЧП продлится как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

По последним данным, коронавирусом в Латвии заразились 7 476 человек, погибли почти 100 пациентов с Covid-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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