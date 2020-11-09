В Латвии с сегодняшнего дня вступило в силу чрезвычайное положение
Власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения с целью замедлить распространение коронавируса.
Власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения с целью замедлить распространение коронавируса.
Согласно решению правительства и совета по кризисному управлению, с понедельника в республике под запретом оказываются все очные мероприятия с численностью участников более 10, за исключением похорон, митингов и пикетов на свежем воздухе, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, время работы всех культурных мероприятий, выставок и богослужений ограничено 22:00.
Режим ЧП продлится как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.
По последним данным, коронавирусом в Латвии заразились 7 476 человек, погибли почти 100 пациентов с Covid-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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