В Латвии режим ЧС продлен до 9 июня, вводят обязательное ношение масок в общественном транспорте

После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.

Помимо прочего, будут открыты детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.

По данным агентства LETA, торговые центры смогут работать в выходные и праздники. LTV передает, что рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

После 12 мая постепенно начнут работать музеи, библиотеки и частные культурные пространства, например, кино и концертные залы. Будет разрешено организовывать культурные мероприятия, в которых можно участвовать, не выходя из автомобиля.

Режим ЧС был объявлен в Латвии 12 марта.

Всего по состоянию на 7 мая в стране зафиксировано 909 больных новым коронавирусом, из них 464 человека выздоровели и 18 умерли.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!