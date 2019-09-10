В Латвии пьяная компания жестоко избила мужчину: пострадавший скончался

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, в минувший понедельник в Дагде (Латвия), в одной из квартир было найдено тело мужчины (1960 г.р.) со следами насильственной смерти. В ходе расследования полиция задержала троих подозреваемых, передает латвийский Delfi.
Как отмечают в ЛРУП, задержанные — местные жители 1958, 1982 и 1991 г. р. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. По предварительным данным, компания распивала алкоголь и во время застолья вспыхнула драка. Один из участников конфликта был жестоко избит и чуть позже скончался.
В рамках расследования назначена экспертиза. Также проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.
Названа самая вредная колбаса
Опять трагедия в Турции: 5-летняя россиянка скончалась
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель