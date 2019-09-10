В Латвии пьяная компания жестоко избила мужчину: пострадавший скончался

Как отмечают в ЛРУП, задержанные — местные жители 1958, 1982 и 1991 г. р. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. По предварительным данным, компания распивала алкоголь и во время застолья вспыхнула драка. Один из участников конфликта был жестоко избит и чуть позже скончался.

В рамках расследования назначена экспертиза. Также проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.