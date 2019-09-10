10.09.2019, 14:50

В Латвии пьяная компания жестоко избила мужчину: пострадавший скончался

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rus.DELFI.lv
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Küünal kalmistul
Küünal kalmistulFoto: Argo Ingver

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, в минувший понедельник в Дагде (Латвия), в одной из квартир было найдено тело мужчины (1960 г.р.) со следами насильственной смерти. В ходе расследования полиция задержала троих подозреваемых, передает латвийский Delfi.

Как отмечают в ЛРУП, задержанные — местные жители 1958, 1982 и 1991 г. р. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. По предварительным данным, компания распивала алкоголь и во время застолья вспыхнула драка. Один из участников конфликта был жестоко избит и чуть позже скончался.

В рамках расследования назначена экспертиза. Также проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.

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