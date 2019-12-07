В Латвии при попытке ограбления избит 10-летний мальчик

Как отмечает "Курземес вардс", мать мальчика Даце рассказала, что ее сын ходит в LOC на тренировки по вольной борьбе. После занятий он направлялся к автобусной остановке, чтобы ехать домой. До остановки он не дошел — по дороге его остановили двое подростков, примерно 13 — 16 лет, потребовавшие денег. У обоих нападавших на голове были шапки, а лица закрыты шарфами.

"Он ответил, что денег у него нет. Хулиганы на этом не успокоились. Пока один из них обыскивал карманы и сумку мальчика, второй начал наносить ему удары в живот. Когда они поняли, что у моего сына действительно ничего ценного нет, ушли", — рассказала Даце.

О ЧП женщина сообщила приятельнице из правоохранительных органов и собирается писать заявление в полицию. Мать полагает, что нападавшие живут рядом с LOC, и это их далеко не первое преступление. Даце признала, что физически сын серьезно не пострадал, но получил эмоциональную травму — он плакал и больше не хочет ходить на тренировки.

Пресс-секретарь Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева подтвердила, что пока заявление о конкретном случае в полиции не получено, но как только это произойдет, полицейские выяснят обстоятельства произошедшего и будут искать нападавших.